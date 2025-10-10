آية الله النجفي: ضرورة إصلاح النفس وترك المهاوي والمزالق 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي النجفي في مكتبه المركزيّ بمحافظة ‏النجف الأشرف عددًا من وفود الزائرين القادمين من جمهورية إيران الإسلامية، كلّاً على حدة، ‏وذلك ضمن برنامجه الإرشادي والدينيّ والأبويّ.‏

وقد استمعت الوفود إلى جملةٍ من النصائح الشرعيَّة والتوجيهات الدينية التي قدّمها سماحته، ‏وفي مقدمتها الإرشاد إلى ظروف وشروط زيارة العتبات المقدسة في العراق، فضلًا عن وصايا في ‏التوجيه النفسي والذاتي لبناء مجتمعٍ صالح.‏

وأكَّد سماحة المرجع أهمية ومكانة العراق الدينيَّة، مشيرًا إلى أن الزائر يمتلك فرصةً ‏عظيمةً للعودة إلى مصاف رضا الله (جل جلاله)، ورسوله الكريم، وأهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم)؛ ‏وذلك من خلال إصلاح النفس، وترك المهاوي والمزالق التي تؤدّي إلى الابتعاد عن الصراط القويم ـ ‏لا سمح الله ـ عبر برنامجٍ يوميٍّ دائمٍ للمحاسبة الذاتية، والتعاهد مع الباري (عزّ اسمه) على عدم ‏العودة إلى ما يُعكّر صفو الإيمان من الذنوب والموبقات.‏

وفي ختام لقاءاته، استمع سماحته إلى أسئلة الحضور، وأجاب عنها، مقدمًا دعاءه وابتهاله إلى ‏الباري (تبارك وتعالى) أن يحفظ المؤمنين، ويأخذ بأيديهم نحو جادة الهدى والصلاح.‏

