آية الله النجفي: ضرورة إصلاح النفس وترك المهاوي والمزالق 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي النجفي في مكتبه المركزيّ بمحافظة النجف الأشرف عددًا من وفود الزائرين القادمين من جمهورية إيران الإسلامية، كلّاً على حدة، وذلك ضمن برنامجه الإرشادي والدينيّ والأبويّ.
وقد استمعت الوفود إلى جملةٍ من النصائح الشرعيَّة والتوجيهات الدينية التي قدّمها سماحته، وفي مقدمتها الإرشاد إلى ظروف وشروط زيارة العتبات المقدسة في العراق، فضلًا عن وصايا في التوجيه النفسي والذاتي لبناء مجتمعٍ صالح.
وأكَّد سماحة المرجع أهمية ومكانة العراق الدينيَّة، مشيرًا إلى أن الزائر يمتلك فرصةً عظيمةً للعودة إلى مصاف رضا الله (جل جلاله)، ورسوله الكريم، وأهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم)؛ وذلك من خلال إصلاح النفس، وترك المهاوي والمزالق التي تؤدّي إلى الابتعاد عن الصراط القويم ـ لا سمح الله ـ عبر برنامجٍ يوميٍّ دائمٍ للمحاسبة الذاتية، والتعاهد مع الباري (عزّ اسمه) على عدم العودة إلى ما يُعكّر صفو الإيمان من الذنوب والموبقات.
وفي ختام لقاءاته، استمع سماحته إلى أسئلة الحضور، وأجاب عنها، مقدمًا دعاءه وابتهاله إلى الباري (تبارك وتعالى) أن يحفظ المؤمنين، ويأخذ بأيديهم نحو جادة الهدى والصلاح.
