تنظيم محاضرة توعوية لطالبات كلية الأسوة للبنات في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت العتبة العباسية المقدسة محاضرة توعوية لطالبات كلية الأسوة للبنات في باكستان.

وقدّم المحاضرة ممثل العتبة المقدسة في باكستان الشيخ ناصر عباس النجفي، بحضور عدد من الطالبات وأعضاء الهيأة التدريسية.

وأكّد النجفي عَبرَ محاضرته أهمية طلب العلم في سنّ الشباب، مستشهدًا بروايات أهل البيت (عليهم السلام)، مستعرضًا جملةً من وصايا المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني الموجّهة إلى الشباب المؤمن، الواردة في كتاب نصائح للشباب المؤمن.

ودعا النجفي الطالبات إلى الإفادة من المنصّات التعليمية التي وفّرتها العتبة العباسية المقدسة، ولا سيّما برنامج التعليم الحوزوي الإلكتروني عَبرَ معهد تراث الأنبياء – فرع اللغة الأردية.

وفي ختام الزيارة قدّمت العتبة العباسية المقدسة هدايا تبركية للهيأة التدريسية، معربةً عن شكرها لإدارة الكلية على تعاونهم وتشجيعهم الطالبات على المشاركة في الدورة الصيفية، كما جرى تنظيم قرعة فازت بها إحدى الطالبات بزيارة العتبات المقدسة في العراق.

من جانبها أعربت إدارة كلية الأسوة، عن شكرها وامتنانها للعتبة العباسية المقدسة على مبادراتها في رعاية النشء وإتاحة فرص التعليم والتثقيف الديني للشباب.

............

انتهى/ 278