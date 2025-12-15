مشروع قرآني في الحفظ والتفسير تطلقه العتبة الحسينية عبر الفضاء الافتراضي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أطلق مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة دورةً قرآنية دولية عبر الفضاء الافتراضي اختصت بحفظ سورة الإسراء وتفسيرها، بمشاركة أكثر من (1200) طالب طالبة يمثلون (22) دولة حول العالم.

وقال أستاذ الدورة الحافظ مصطفى الطائي: "يتواصل البرنامج الخاص بحفظ سور القرآن الكريم والذي باشر به مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة ليصل إلى الدورة الـ(14) الخاصة بحفظ سورة الإسراء وتفسيرها والتي تتواصل لمدة شهرين بمشاركة دولية واسعة بلغت (1200) طالب وطالبة من (22) دولة ممن تتجاوز أعمارهم (15) عاماً موزّعين بين الحفظ والتفسير وبين التفسير فقط " مبيناً أن: "الدورة تستند إلى ثلاثة مصادر تفسيرية معتمدة وتُقدّم الدروس بصيغة صوتية مسجّلة عبر منصة التيليجرام بمعدل صفحتين أسبوعياً".

وحول آلية الدرس والمراجعة، أضاف الطائي: "المشاركين في الحفظ من الذكور يجري الاستماع إليهم من خلال حافظين من المواهب القرآنية في العراق، بينما تشرف الكوادر النسوية من العراق وإيران ولبنان وسوريا على متابعة أداء المشاركات مع تقديم الملاحظات الدقيقة لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء".

وتابع: "سيُجرى الاختبار النهائي في الحفظ عبر الاتصال الصوتي المباشر بينما سيُنفَّذ اختبار مادة التفسير من خلال استمارة إلكترونية عبر (Google Forms)"، مشيراً إلى أن: "جميع المشاركين الذين يجتازون الاختبارات بنجاح سيحصلون على شهادات اجتياز بثلاثة مستويات: ممتاز، وجيد جداً، وجيد، فيما سيُمنح الباقون شهادات مشاركة تثميناً لجهودهم في هذه الدورة المباركة".

يُذكر أن المشاركين في الدورة مثّلوا دولاً من مختلف القارات، منها: أستراليا، أفغانستان، الإمارات، البحرين، البرازيل، أمريكا، باكستان، بريطانيا، السعودية، السنغال، العراق، الغابون، الكويت، المجر، إيران، سوريا، عمان، فلسطين، كندا، مصر، لبنان وليبيريا.

