آية الله النجفي يقيم مجلس عزاء بمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة عليها السلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامَ مكتبُ المرجعِ الدينيِّ الشيخِ بشيرٍ النَّجفيِّ مجلسَ عزاءٍ فاطميًّا ‏مهيبًا في مكتبِه المركزيِّ بمدينةِ النَّجفِ الأشرف، بحضورِ عددٍ من أعلامِ الحوزةِ العلميَّةِ وفُضلائها ‏ووكلاءِ سماحةِ المرجعِ ومعتمديهِ، فضلاً عن جموعٍ من المؤمنينَ وخَدَمةِ المواكب‌‎.‎

ارتقى المنبرَ سماحةُ السيِّدِ البعَّاج، فتحدَّثَ عن فاجعةِ السيِّدةِ الزهراءِ (عليها السَّلام) وما ‏جرى عليها من مظلوميَّةٍ، مبيِّنًا أثرَ مصابِها في بيتِ النبوَّةِ وفي ضميرِ الأمَّة‎.‎

واختُتِمَ المجلسُ بالدُّعاءِ للمؤمنينَ بالتوفيقِ والسدادِ، سائلينَ اللهَ تعالى أن يتقبَّلَ الأعمالَ ‏بإخلاصٍ ويجعلَها ذخراً في الدنيا والآخرة‎.‎

