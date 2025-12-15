تقرير مصور/ مشاركة دولية واسعة من (22) دولة في برنامج خاص بحفظ سورة الإسراء وتفسيرها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يتواصل البرنامج الخاص بحفظ سور القرآن الكريم والذي باشر به مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة ليصل إلى الدورة الـ(14) الخاصة بحفظ سورة الإسراء وتفسيرها والتي تتواصل لمدة شهرين بمشاركة دولية واسعة بلغت (1200) طالب وطالبة من (22) دولة ممن تتجاوز أعمارهم (15) عاماً موزّعين بين الحفظ والتفسير وبين التفسير فقط " مبيناً أن: "الدورة تستند إلى ثلاثة مصادر تفسيرية معتمدة وتُقدّم الدروس بصيغة صوتية مسجّلة عبر منصة التيليجرام بمعدل صفحتين أسبوعياً.