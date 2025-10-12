تقرير: رغم العدوان على غزة... 6 دول عربية كثّفت تعاونها مع إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن ستّ دول عربية وهي الأردن السعودية مصر البحرين الإمارات قطر، وسّعت تعاونها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق سرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم)، اطلعت عليها الصحيفة، تدلّ على أن إسرائيل وسعت التعاون مع تلك الدول رغم انتقادات الدول العربية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن الوثائق تشير إلى أن «التهديد الإيراني» كان العامل الرئيسي لتكثيف الاتصالات بين إسرائيل والدول المذكورة، كاشفةً أن عسكريين رفيعي المستوى من إسرائيل والدول الست عقدوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة عدداً من اللقاءات بوساطة الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المشاورات كانت سرية وجرى بعضها في مواقع عسكرية أميركية. وجرى الحديث خلال أحد اللقاءات عن «التصدي للتهديدات المرتبطة بالأنفاق تحت الأرض»، حسب الصحيفة.

وقالت «واشنطن بوست» إن الوثائق كانت متعلقة بالقضايا الأمنية في المنطقة، لكنها لم تهدف إلى إقامة «تحالف جديد».