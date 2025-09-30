إصابة مستوطنين في عملية دهس جنوبي بيت لحم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـأُصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية دهس وقعت، اليوم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما استُشهد منفذ العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد مهدي محمد عواد ديرية (32 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية جنوبي بيت لحم.

في المقابل، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغاً عن هجوم بالدهس قرب بيت لحم، ما أدى إلى جرح مستوطنين، أحدهما في الخامسة عشرة والثاني في السادسة عشرة من العمر.

كما أعلن جيش العدو أنه قتل منفذ العملية، وأرسل الجيش جنوداً إلى الموقع «لفرض طوق أمني وإقامة حواجز على الطرق في المنطقة».

وأشادت حركة «حماس» بعملية الدهس «البطولية»، مؤكدة أنها «رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبداً على جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في غزة وقتل واعتقال وتهجير وهدم للبيوت في الضفةالغربية».

وقالت الحركة، في بيان: «إننا إذ ننعى منفذ العملية الذي ارتقى شهيداً، نؤكد أن دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها، ونؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى وقودًا لطريق العودة ودحر الاحتلال، وأن إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية».

ورأت «حماس» أن عمليات المقاومة المتصاعدة «رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الإبادة والاستيطان، وأن بطش الاحتلال سينقلب عليه وبالاً وذعراً».