تقرير مصور/ بحضور نخبة من المفكرين.. اختتام أعمال «حركات التحرير والإستقلال والدروس المستفادة للمقاومة الفلسطينية» في بيروت

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهد فندق «الساحة» بالعاصمة اللبنانية «بيروت»، اختتام المؤتمر العلمي الأكاديمي السادس للجمعية العربية للعلوم السياسية تحت عنوان «حركات التحرير والإستقلال والدروس المستفادة للمقاومة الفلسطينية»، والذي انعقد برعاية الجامعة اللبنانية على مدى يومين وشارك فيه نخبة من المفكرين والباحثين العرب تناولوا في 8 جلسات مجموعة من الأبحاث العلمية التي ناقشت مختلف العناوين المتعلقة بالمفاهيم النظرية والقانونية بحركات التحرير والمقاومة والعديد من التجارب وصولا إلى استكشاف التكامل بينها وبين المقاومة الفلسطينية ومستقبلها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.