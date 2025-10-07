  1. الرئيسية
إقامة مراسيم الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله في النجف + صور

7 أكتوبر 2025 - 14:59
رمز الخبر: 1735839
إقامة مراسيم الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله في النجف + صور

أقيمت في النجف الأشرف مراسيم إحياء ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله بحضور ممثل المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مراسيم الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله في النجف الأشرف، وذلك برعاية طلاب الحوزة العلمية من الهند.

وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الأيوب ممثل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق كلمة في هذه المراسيم، مبينا فيها خصائص وأبعاد سيرة الشهيد السيد حسن نصر الله وحياته.

والجدير بالذكر، أقيمت مراسيم إحياء ذكرى هذه الشهيد العظيم لجبهة المقاومة في مختلف أرجاء العراق، حيث شارك فيها علماء، ومسؤولون، وشيوخ عشائر ومختلف أبناء الشعب العراقي.

