إقامة أكثر من 100 مراسيم في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله في العراق + صور

2 أكتوبر 2025 - 07:59
إقامة أكثر من 100 مراسيم في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله في العراق + صور

تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، أقامت ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق أكثر من 100 مراسيم تأبين تكريما وتعظيما لهذا الشهيد السعيد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ  أقامت ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق، أكثر من 100 مراسيم لتجديد العهد مع نهج المقاومة والجهاد والاستشهاد في مختلف محافظات هذا البلد، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد سيد حسن نصر الله والشهيد سيد هاشم صفي الدين ورفاقهم الشهداء.

وفي هذه المراسيم الحاشدة والتي تمثل رمزا لمشاركة الشعب العراقي في المواقف الحساسة الدينية والسياسية، حضر فيها مسؤولون، وعلماء، وشيوخ العشائر، وطلاب من الحوزات والجامعات، ومختلف أبناء الشعب العراقي.

وألقى المحاضرون في هذه المراسيم كلماتهم حيث تطرقوا فيها إلى مكانة الجهاد في سبيل الله في مدرسة أهل البيت (ع) والمقاومة والصمود في مواجهة الظلم والاستكبار.

انتهى/ 278
 

