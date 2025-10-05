https://ar.abna24.com/xjLFJ5 أكتوبر 2025 - 10:29 رمز الخبر 1735075 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر کاریکاتیر / تجار الدم 5 أكتوبر 2025 - 10:29 رمز الخبر: 1735075 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تجار الدم. سمات ترامب نتنياهو اخبار ذات صله كاريكاتير / اسطول الصمود کاریکاتیر / حتى كسر القيود يستمر أسطول الصمود كاريكاتير / سيطرة جيش الاحتلال على سفن أسطول الصمود كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كاريكاتير / العرب یدعمون خطة ترامب كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كاريكاتير / السلام الأمريكي الإسرائيلي
تعليقك