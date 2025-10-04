https://ar.abna24.com/xjLtx4 أكتوبر 2025 - 09:08 رمز الخبر 1734625 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / سيطرة جيش الاحتلال على سفن أسطول الصمود 4 أكتوبر 2025 - 09:08 رمز الخبر: 1734625 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ سيطرة جيش الاحتلال على سفن أسطول الصمود. سمات جيش الاحتلال أسطول الصمود اخبار ذات صله كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كاريكاتير / اسطول الصمود كاريكاتير / العرب یدعمون خطة ترامب كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كاريكاتير / السلام الأمريكي الإسرائيلي كاريكاتير / درة لبنان الساطعة
تعليقك