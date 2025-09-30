  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / السلام الأمريكي الإسرائيلي

30 سبتمبر 2025 - 11:28
رمز الخبر: 1733183
كاريكاتير / السلام الأمريكي الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ السلام الأمريكي الإسرائيلي .

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha