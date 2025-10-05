  1. الرئيسية
کاریکاتیر / متى ينتهي الحرب في غزة؟

5 أكتوبر 2025 - 13:18
رمز الخبر: 1735143
کاریکاتیر / متى ينتهي الحرب في غزة؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ متى ينتهي الحرب في غزة؟

