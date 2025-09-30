  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

30 سبتمبر 2025 - 19:49
رمز الخبر: 1733398
كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha