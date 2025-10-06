  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 1

6 أكتوبر 2025 - 11:12
رمز الخبر: 1735528
كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 1

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جائزة نوبل للسلام وترامب 1.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha