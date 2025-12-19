آية الله رمضاني: يجب أن يكون البحث مؤثرا ومع استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي تام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيمت مراسيم إزاحة الستار عن 50 عملًا بحثيًا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) بـ 8 لغات، صباح اليوم الأربعاء المنصرم، وذلك برعاية إدارة القسم العلمي والثقافي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، حيث تم تكريم الباحثين المتميزين في قسم الأبحاث المجمع.

وفي هذه المراسيم، أكد الأمين العام للجمعية العالمية لأهل البيت (ع) ضرورة البحث العلمي قائلاً: إن قضية الأخلاق في مجال البحث العلمي اليوم أصبحت من أهم القضايا التي يجب معالجتها، إذ شهد مجال التكنولوجيا، تطورات كبيرة في المجال العلمي، كما نواجه اليوم الذكاء الاصطناعي؛ ولذا يجب أن نخوض هذا المجال بوعي تام.

وأكد الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ضرورة تأثير الأبحاث، مشددًا على أن تكون الأبحاث في الحوزات العلمية والجامعات موجهة نحو أهم أبعاد الحوكمة في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياسة. يدعي الغربيون أن الإدارة والسياسة والاقتصاد من القضايا التي تخصنا؛ لذا يمكننا اليوم أن نحكم في العالم، وأن المتدينين لا يمتلكون هذه العلوم الثلاثة، وردًا على هذه الادعاءات، يجب على باحثينا خوض مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد لمساعدة الحوكمة.

وأشار سماحتة إلى تطور وتحول البحث العلمي والتحقيق من الماضي حتى الحاضر: في الماضي، لم يكن البحث العلمي في العلوم الإنسانية والإسلامية يُعدّ مهنة، ولم تكن الأنشطة البحثية المتخصصة تُؤخذ بعين الاعتبار، وهناك من العلماء الكبار كانوا يُدرّسون كتب اللمعة وكفاية الأصول والرسائل والحلقات ونهاية الحكمة عدة مرات، وربما حفظوها عن ظهر قلب، لكنهم لم يترك شيئًا. والبعض الآخر، كالعلامة الحلي والمحقق الحلي، كانت لديهما دوافع روحانية ومعنوية، فكتبوا بعض المؤلفات. أما اليوم، فقد أصبح البحث العلمي مهنة ومهارة، ويجب اغتنام هذه الفرصة.

