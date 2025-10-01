  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / العرب یدعمون خطة ترامب

1 أكتوبر 2025 - 08:30
رمز الخبر: 1733547
كاريكاتير / العرب یدعمون خطة ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ العرب یدعمون خطة ترامب.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha