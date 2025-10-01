https://ar.abna24.com/xjL2x1 أكتوبر 2025 - 08:30 رمز الخبر 1733547 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / العرب یدعمون خطة ترامب 1 أكتوبر 2025 - 08:30 رمز الخبر: 1733547 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ العرب یدعمون خطة ترامب. سمات العرب ترامب اخبار ذات صله كاريكاتير / خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة كاريكاتير / السلام الأمريكي الإسرائيلي كاريكاتير / درة لبنان الساطعة كاريكاتير / نتنياهو يبث خطابه بمكبرات الصوت في القطاع … كاريكاتير / لن تتمكنوا من إزالة العلم
