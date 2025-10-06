https://ar.abna24.com/xjLQY6 أكتوبر 2025 - 11:23 رمز الخبر 1735529 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 2 6 أكتوبر 2025 - 11:23 رمز الخبر: 1735529 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جائزة نوبل للسلام وترامب 2. سمات جائزة نوبل للسلام ترامب اخبار ذات صله كاريكاتير / جائزة نوبل للسلام وترامب 1 كاريكاتير / مفاوضات ! کاریکاتیر / متى ينتهي الحرب في غزة؟ کاریکاتیر / حتى كسر القيود يستمر أسطول الصمود کاریکاتیر / تجار الدم
تعليقك