كبيرة موظفي البيت الأبيض تكشف عن توترات داخل إدارة ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلس، عن توتر داخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص قضايا من تطبيق قوانين الهجرة إلى تقليص حجم الحكومة، وذلك في تعليقات نشرتها مجلة "فانيتي فير"، أمس الثلاثاء.

وفي سلسلة من 11 مقابلة، أجراها الكاتب كريس ويبل خلال عام ترامب الأول في ولايته الثانية، وصفت وايلس، وهي أول امرأة تشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، الرئيس الذي لديه ميل للانتقام ممن يعتقد أنهم أعداء.

كما ذكرت أنّ جيه.دي فانس نائب الرئيس "كان من أصحاب نظريات المؤامرة على مدى عقد" ووصفت تحوّله من منتقد لترامب إلى مؤيّد له بأنه "سياسي نوعاً ما" ومدفوع بحملته الانتخابية لمجلس الشيوخ لا بالمبادئ.

وانتقدت وايلس أيضاً الطريقة التي فكّك بها الملياردير إيلون ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والطريقة التي استجابت بها وزيرة العدل بام بوندي في بادئ الأمر للإفراج المزمع عن ملفات جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

كذلك، قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض إنها حذّرت ترامب من العفو عن أعنف المشاركين في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس، وضغطت عليه لتأجيل قراره بشأن الرسوم الجمركية الشاملة، لكنها لم تتمكّن من تغيير رأيه في كلتا الحالتين.

من جهته، قال ترامب، لصحيفة "ذا بوست"، عن تقرير فانيتي فير "لم أقرأه، لكنني لا أقرأ فانيتي فير، غير أنها (وايلس) قامت بعمل رائع"، وذلك رداً على وصف وايلس له بأنه يتسم بشخصية "شاربي الكحوليات".

وشهدت الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، إغلاقاً حكومياً استمر لأكثر من 40 يوماً كانت له تداعياته على أداء الحكومة والاقتصاد في البلاد.

