قائد الثورة يهنئ المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بفوزه ببطولة العالم

هنّأ قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية بفوزه في بطولة العالم، موجّهًا الشكر إلى الرياضيين والمدرّبين والإداريين على إدخالهم السرور إلى قلوب أبناء الأمة الإيرانية وجلب الفخر لإيران.

وجاء في رسالة قائد الثورة:

أهنّئ المصارعين الشباب، فقد أدخلت عزيمتكم واجتهادكم في المصارعة الرومانية السرور إلى قلوب الشعب، وجلبت الفخر للبلاد.

أسأل الله لكم العزّ والنصر، وأتقدّم بالتهنئة إلى الرياضيين والمدرّبين والإداريين.

وتوج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بطلاً للعالم في بطولة زغرب 2025، بعد 11 عاماً من الغياب، محققاً اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويُسجَّل هذا الإنجاز كالأول من نوعه في الرياضة الإيرانية، إذ نجح منتخبا المصارعة الحرة والرومانية معاً في إحراز لقب بطولة العالم خلال دورة واحدة.

