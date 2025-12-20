منظمة شيعية باكستانية تدين بشدة تدنيس حجاب المرأة المسلمة في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدانت جمعية أنجومان إمامية جيلجيت-بالتستان المركزية بشدة الحادثة المشينة التي وقعت في الهند، والتي تم فيها انتهاك حجاب امرأة مسلمة. وبحسب التقارير، فإن هذا العمل اللاإنساني وغير الأخلاقي ارتكبه رئيس وزراء ولاية بيهار. وقالت الجمعية في بيانها: "الحجاب ليس مجرد رمز لهوية المرأة المسلمة الدينية وحرية معتقداتها، بل هو أيضاً جزء من حقوقها الإنسانية الأساسية. وانتهاكه أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف البيان أن الإسلام يمنح المرأة الكرامة والاحترام والحماية، وأن الحجاب تعبير عملي عن هذا الشرف والحياء. إن لمس حجاب المرأة المسلمة أو انتهاكه يُعدّ اعتداءً على دينها وحريتها وهويتها الدينية. هذا الفعل لا يتعارض فقط مع تعاليم الإسلام، بل هو أيضاً انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والقيم الديمقراطية. تعتبر جمعية أنجومان إمامية جيلجيت-بالتستان المركزية هذا الحادث استمراراً لتنامي التعصب الديني وكراهية الإسلام والمواقف المتطرفة ضد المسلمين في الهند.