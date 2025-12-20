رابطة مساجد غنت في بلجيكا تناشد حظر الحجاب في فلاندرز الشرقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت رابطة مساجد غنت (VGM) يوم الخميس أنها ستستأنف أمام مجلس الدولة البلجيكي لإلغاء قرار إعادة فرض حظر الحجاب في التعليم الإقليمي في فلاندرز الشرقية، بحجة عدم اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وفقًا لوكالة أنباء بلغا.

وفي بيانها، قالت المنظمة الجامعة التي تمثل 23 مسجدًا في غنت إن مرسوم المشاركة لم يُحترم، واستشهدت بشهادات معلمين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من العقوبات. ووصفت الرابطة مناخًا اجتماعيًا تُمنع فيه النساء المسلمات "بشكل هيكلي" من التعبير عن هويتهن بحرية وكرامة. وأضافت أن التصريحات التي أُدلي بها خلال النقاش حول الحظر تعكس "تحولًا مقلقًا في حدود النقاش الديمقراطي".

وانتقدت رابطة مساجد غنت بشدة تصريحات كورت موينز، النائب الأول عن فلاندرز الشرقية، الذي ادعى خلال اجتماع لمجلس المقاطعة أنه استشار "الجالية المسلمة الواسعة". وأكدت الرابطة أنه لم تُجرَ أي مشاورات من هذا القبيل مع رابطة مساجد غنت. كما رفضت المجموعة الادعاءات بأن معارضي حظر الحجاب يميلون إلى التطرف، محذرةً من أن حرية التعبير تتعرض لتهديد متزايد.