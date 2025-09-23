قائد الثورة سيُلقي كلمةً بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سيُلقي قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي كلمة للشعب قريبا حول قضايا الساعة في إيران والمنطقة والعالم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.
............
انتهى/ 278
23 سبتمبر 2025 - 16:04
رمز الخبر: 1730324
سيُلقي قائد الثورة الإسلامية، كلمةً للشعب قريبا بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سيُلقي قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي كلمة للشعب قريبا حول قضايا الساعة في إيران والمنطقة والعالم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.
تعليقك