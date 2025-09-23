قائد الثورة سيُلقي كلمةً بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سيُلقي قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي كلمة للشعب قريبا حول قضايا الساعة في إيران والمنطقة والعالم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

............

انتهى/ 278