رسالة الإمام الخامنئي إلى المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين للصلاة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أکّد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في رسالة إلى المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين للصلاة، على الدور الحيوي والحياتي لفريضة الصلاة في مصير الإنسان في الدنيا والآخرة، مشدداً على أن الترويج للصلاة وتعليمها، وبيان لطائف باطنها، والالتزام بها، هو واجب حتمي على مؤسسات الدعوة الدينية والعلماء والمتدينين، وينبغي الاستفادة في هذا المجال من الوسائل الحديثة.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

إن مؤتمر الصلاة هو من أنفع التجمعات في البلاد، واليوم الذي یُعقد فيه هذا المؤتمر من أكثر أيام السنة بركة، وذلك بسبب تمیّز هذه الفريضة ذات المعنى العميق والروح المحيية بين سائر الفرائض الإسلامية.

إن الصلاة، حينما تُؤدّى بآدابها مثل الخشوع والتوجه القلبي إلى المعبود، تُكسب القلب طمأنينة، وتقوّي العزيمة، وتعمّق الإيمان، وتبعث الأمل في النفس. ومصير الإنسان في الدنيا والآخرة متوقف على مثل هذا القلب، ومثل هذه العزيمة، ومثل هذا الإيمان، ومثل هذا الأمل.

ولهذا السبب، فإن التوصية بالصلاة في القرآن الكريم وسائر النصوص الدينية هي أكثر من غيرها من التوصيات، ولهذا أيضًا یُعلن في الأذان أن الصلاة خير من كل عمل آخر. إن للآباء والأمهات، ثم المعلّمين والأصدقاء، وبعدهم النظم والعادات الحياتية المرتبطة بالصلاة، دوراً مؤثراً في نشر هذه الفريضة والالتزام بها.

وعلى مؤسسات الدعوة الدينية والعلماء، ثم جميع المتدينين، أن يعدّوا ذلك واجباً حتمياً على أنفسهم، وأن يستفيدوا من الوسائل الحديثة والوسائل المشوقة لتعليم الصلاة ونشرها، وبيان لطائفها ومعانيها العميقة، وأيضاً لتوضيح حاجة كل مسلم في الدنيا والآخرة إلى الصلاة.

ومن الواجب أن أقدّم شكري الصادق إلى سماحة السيد قرائتي، الذي غرس هذه الشجرة المثمرة ورعاها حتى بلغت هذه المرحلة.

والسلام عليكم ورحمة الله

السيد علي الخامنئي

7 أكتوبر 2025

