السلطات الهندية تدعو إلى الهدوء وسط وضع حساس بعد أن قام معلم متقاعد بحرق مصحف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ساد التوتر بلدة جاورا في راتلام، الهند، بعد حرق مصحف في منطقة حسين تكري. ونظم أفراد من الجالية المسلمة احتجاجات، وحاصروا مركز شرطة المنطقة الصناعية، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية.

وعقب الاضطرابات، سجلت الشرطة قضية ضد المعلم المتقاعد عطية خان. وبحسب تقارير الشرطة، وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس خلف إمامبارة تقع على طريق روزانا في حسين تكري. واتُهمت المتهمة، عطية خان، وهي معلمة متقاعدة من سكان المنطقة نفسها، بحرق كتب دينية، من بينها المصحف.

ومع انتشار خبر الحادث المزعوم، تجمع أفراد من الجالية المسلمة أمام مركز شرطة المنطقة الصناعية مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة. ولما لم تُرفع دعوى فورية، صعّد المحتجون احتجاجاتهم وحاصروا مركز الشرطة حتى وقت متأخر من الليل. وانضم إلى الاحتجاج مسؤولون من لجنة السيرة ومئات من السكان المحليين. وعقب المظاهرات، سجلت الشرطة محضرًا رسميًا بناءً على شكوى من شاهين حسين، أحد سكان طريق السجن. تم رفع الدعوى ضد عطية خان بموجب المادة 299 من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS)، والتي تتناول الأفعال المتعمدة التي تهدف إلى إثارة المشاعر الدينية.