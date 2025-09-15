إطلاق كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» بحضور شخصيّات فلسطينيّة وعراقيّة في معرض بغداد الدولي للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت أمس الأحد 14/09/2025، مراسيم إطلاق كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»، الذي يعرض آراء الإمام الخامنئي حول خطّة جمهوريّة إيران الإسلاميّة لحلّ قضيّة فلسطين، ومؤتمر «فلسطين في وجدان الإنسانيّة»، في معرض بغداد الدولي للكتاب، بحضور شخصيّات فلسطينيّة وعراقيّة.

وقد أقيمت مراسم إطلاق كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» الذي يعرض آراء الإمام الخامنئي حول مشروع جمهوريّة إيران الإسلاميّة لحلّ قضيّة فلسطين، ومؤتمر «فلسطين في وجدان الإنسانيّة» في معرض بغداد الدولي للكتاب.

وقد أزاح السّتار عن الكتاب المذكور الأستاذ في جامعة المصطفى العالميّة، «السيّد جاسم الجزائري»، ومسؤول العلاقات العربيّة والإسلاميّة في مكتب حركة حماس في العراق، «محمّد الحافي»، ومستشار سفير جمهوريّة إيران الإسلاميّة في العراق، الدكتور «عزيز بناه»، والمسؤول السابق في الحشد الشعبي، «الشيخ أبو عقيل الكاظمي»، ومسؤول المعاونيّة الدوليّة في مؤسسة الثورة الإسلاميّة وممثّل مكتب الإمام الخامنئي، «الدكتور محمد أخكري»، ووالد الشهيد «أحمد المهنا» و«أسمهان جمعة» من جرحى غزّة.

يُوصف الاستفتاء في كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» بأنه منطق حضاري ومقبول عالمياً. ومن ضمن المحاور المهمّة الأخرى في هذا الكتاب يمكن الإشارة إلى «لزوم عودة السكان غير الأصليّين إلى البلد الذي هاجروا منه»، «حق الاقتراع لجميع أهالي فلسطين من مسلمين ومسيحيّين وحتى اليهود الأصليّين» وكذلك «استمرار الكفاح الشامل حتى رضوخ وإذعان الكيان الغاصب لآراء الشعب الفلسطيني».

