الإمام الخامنئي: الشهادة ثمرة الجهاد/ الشعوب تنمو بهذه التضحيات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في رسالته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس إلى أن الشهادة تمنح المجتمعات الإسلامية البهاء والسمو، مؤكداً أن الأمم تنمو بمثل هذه المجاهدات وتزداد إشراقاً بهذه التضحيات.

وجاء في نص الرسالة التي تليت بالتزامن مع مراسم إزالة الغبار وتزيين قبور الشهداء بالورود والعطر في مختلف أنحاء البلاد، والتي ألقاها حجة الإسلام موسوي مقدم، ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، في مقبرة روضة الزهراء بطهران:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أضفى أسبوع الدفاع المقدس هذا العام رونقاً خاصاً ببركة استشهاد نخبة من رموز مسيرة المقاومة الإسلامية، إلى جانب كوكبة من الشباب الشجعان في مختلف الساحات.

إن الشهادة جزاء الجهاد، سواء في حرب الأعوام الثمانية، أو في المعركة البطولية ذات الأيام الاثني عشر، أو في لبنان وغزة وفلسطين. فالشعوب تنمو بهذه المجاهدات، وتكتسب الشهادة لها بهاءً وإشراقاً.

المهم أن نتيقن بوعد الله في انتصار الحق وزوال الباطل، وأن نلتزم بواجبنا في نصرة دين الله.

السيّد علي الخامنئي

24 سبتمبر 2025

