إقامة ورشة نسوية عن فن التواصل والاتصال في صياغة الخطاب الإرشادي في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظمت شعبة الخطابة الحسينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة ورشة عن فن التواصل والاتصال في صياغة الخطاب الإرشادي.

وأُقيمت الورشة لمبلغات الشعبة، ضمن مشروع حاملة الرسالة الزينبية، قدمها الدكتور أحمد حميد من قسم التربية والتعليم في العتبة المقدسة، وتهدف إلى صقل القدرات التبليغية والارتقاء بالأداء الإرشادي.

وشهدت الورشة حضور 25 مبلغة إلى جانب ملاك وحدة توعية المجتمع في الشعبة.

وسلطت الورشة الضوء على التواصل بوصفه ركيزة أساسية وأداة فاعلة في العمل التبليغي، لما له من دور محوري في إيصال الرسالة وبناء خطاب إرشادي مؤثر.

واستعرض حميد في الورشة مجموعة من المحاور النوعية، في مقدمتها بيان أهمية فن التواصل والاتصال في صياغة الخطاب الإرشادي، والتعريف بالإرشاد الفردي من حيث مقوماته وأبعاده الأخلاقية والمهنية، إلى جانب استعراض آليات تقييم الحالة الفردية للمسترشد، بما يسهم في تشخيص الاحتياجات ومعالجة التحديات بوعي ودقة.

.........

انتهى/ 278