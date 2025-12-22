تكريم الأساتذة الجامعيين لمساهمتهم في إنجاح مهرجان (عباءتي) برعاية العتبة العلوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام مركز نَظْم للتخطيط والتطوير في العتبة العلويّة المقدّسة حفلًا تكريميًا للأساتذة الجامعيين لمساهمتهم في إنجاح مهرجان (عباءتي)، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع العفاف، تيمنًا واحتفاءً بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وذلك بحضور الأمين العامّ الخادم السيد عيسى الخرسان، الذي رحّب في كلمته خلال الحفل بجهود الكوادر التدريسية لما لها من دور كبير في إنجاح الفعالية ، وخصوصًا أسبوع العفاف عمومًا.

وقال مسؤول مركز نَظْم الخادم وسام إسكندر للمركز الخبري: "يأتي هذا التكريم تثمينًا للدور الأكاديمي والثقافي الذي اضطلع به الأساتذة المشاركون في إنجاح فعاليات المهرجان، وما قدموه من إسهامات علمية وفكرية لترسيخ قيم العفاف والهوية الإسلامية الأصيلة ، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام الأخلاقي المستمَدّ من سيرة أهل البيت (عليهم السلام)".

من جهته، وجّه مسؤول النشاطات في جامعة الشيخ الطوسي محمد حسن شكره وتقديره لجهود العتبة العلويّة المقدّسة على هذا التكريم، كون الأساتذة كانوا جزءًا مهمًّا في إنجاح المهرجان.

إلى ذلك، قالت الأستاذ المساعد الدكتور زهراء البرقعاوي، مسؤولة شؤون المرأة في كلية الآداب جامعة الكوفة: "إنّ مهرجان العفاف يعبّر عن مدى ارتباط العتبة العلويّة المقدّسة بالجامعات بصورة خاصة، والمجتمع العراقي بصورة عامّة، وحرصها على الحفاظ على الالتزام بالعفة".

ويُعدُّ مهرجان (عباءتي) إحدى الفعاليات الهادفة التي تسعى إلى إبراز رمزية العباءة بوصفها عنوانًا للعفة والاحتشام، واستلهامًا لسيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، بما ينسجم مع رسالة العتبة العلويّة المقدّسة في نشر القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع.

.....................

انتهى / 323