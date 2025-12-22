تقرير مصور/ العتبة العوية تقيم حفلا تكريميا للإساتذة الجامعيين المساهمين بإنجاح مهرجان (عباءتي)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام مركز نَظْم للتخطيط والتطوير في العتبة العلويّة المقدّسة حفلًا تكريميًا للأساتذة الجامعيين لمساهمتهم في إنجاح مهرجان (عباءتي)، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع العفاف، تيمنًا واحتفاءً بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وذلك بحضور الأمين العامّ الخادم السيد عيسى الخرسان، الذي رحّب في كلمته خلال الحفل بجهود الكوادر التدريسية لما لها من دور كبير في إنجاح الفعالية ، وخصوصًا أسبوع العفاف عمومًا.