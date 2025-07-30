تقديم دراسة نقدية حول الإمام الحسن (ع) في كتاب "الشيعة" للمستشرق المعاصر هاينس هالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الدكتور الشيخ أركان التميمي دراسة نقدية بعنوان (الإمام الحسن-عليه السلام- في كتاب (الشيعة) للمستشرق المعاصر هاينس هالم)، ضمن الجلسة البحثية للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

وتقيم المؤتمر الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام)، والهيأة العليا لإحياء التراث، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتا الكفيل والعميد، وكلية الإمام الكاظم(عليه السلام) - أقسام بابل، تحت عنوان: (الإمام الحسن -عليه السلام- قيادة وريادة)، برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، في محافظة النجف الأشرف.

وتطرق الباحث إلى "بيان ما تعرضت له سيرة الإمام المجتبى (عليه السلام) من قراءات مغلوطة وحقائق مضلّلة في كتابات العديد من المستشرقين"، مشيرا إلى أنَّ "أهم أسباب هذه الصورة المشوَّهة اعتمادهم على المصادر غير الشيعية، فجاءت كتاباتهم مجانبة للحقيقة".

وأوضح أن من بين هؤلاء المستشرقين الألماني (هاينس هالم)، مبيِّنا أنه "تعرض لسيرة الإمام الحسن (عليه السلام) في كتابه (الشيعة) بما يقرب من صفحة كاملة معبأة بمفتريات ومزاعم، ورثها من أسلافه، وحاكى بها ما كتبوه، رغم أنه كان يُعدُّ على الخط الاستشراقي المعتدل".

وتضمنت الدراسة مبحثين بعد المقدمة، خُصِّص الأول منهما للتعريف بالكاتب والكتاب، فيما عرض المبحث الثاني ما كتبه (هاينس هالم) عن الإمام الحسن (عليه السلام)، ودراسته دراسة نقدية.

ويهدف المؤتمر إلى التوسع في دراسة آفاق فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، ومنهجه العلمي، ومواقفه الرسالية وأبعادها المختلفة.

