عقد مؤتمر « النساء الزينبيات»؛ إعادة النظر في دور المرأة في تبیین رسالة عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، أقيم مؤتمر «النساء الزينبيات» بمشاركة مجموعة من النساء العربیات من مختلف بلدان المنطقة.

في هذا اللقاء الروحاني الذي أقيم بمشاركة 85 امرأة من العراق والبحرين ولبنان وسوريا في رواق دار الرحمة في حرم الإمام الرضا (ع)، ألقت السيدة رجاء أم هادي من البحرين كلمة بهذه المناسبة.

وقد بیّنت حياة أهل البيت (ع)؛ مُفسري آيات القرآن الكريم، وشرحت دورهم في واقعة عاشوراء.

وقد أشارت الباحثة البحرينية، في معرض تلاوتها للآية الكريمة«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» من سورة البقرة، إلى معاناة السيدة زينب (س) ومهمتها العظيمة في تبليغ رسالة عاشوراء.

مؤتمر « النساء الزینبیات» منصة لتعميق الروابط الثقافية، وتعزيز التعاليم الرضوية، وإعادة النظر في دور المرأة المسلمة في شرح رسالة عاشوراء؛ وهو الدور الذي خلّدته السیدة زينب (س) في التاريخ بشجاعتها وحكمتها.

.....................

انتهى / 323