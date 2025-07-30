باحث يقدم دراسة عن رمزية الإمام الحسن المجتبى (ع) بين العصمة وأقوال المستشرقين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الدكتور السيد محمد قاسم الحبوبي دراسة علمية بعنوان: (رمزية الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- بين العصمة وأقوال المستشرقين: لامنس، دونالدسن، كونسلمان) ضمن الجلسة البحثية للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

وتقيم المؤتمر الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، والهيأة العليا لإحياء التراث، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتا الكفيل والعميد، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) - أقسام بابل، تحت عنوان: (الإمام الحسن -عليه السلام- قيادة وريادة).

وقال الحبوبي في ملخص بحثة إنَّ "الدراسات الاستشراقية ومؤلفاتها المعاصرة، وبدعم كبير من الدول الغربية، ومؤسساتها الثقافية المناهضة علنًا للفكر الإسلامي، أخذت تشغل حيزًا واسعًا من مكتبة التاريخ، إذ دخلت بقوة في محاولة لفرض أحكامها وتصوراتها على المشاهد التاريخية وكأنها الواقع الذي ينفي سواه، حتى أضحت هذه الدراسات مصدرًا أساسيًّا للباحث الإسلامي الانتقائي".

وأضاف، أنَّ "من تلك الآثار ما يتعلق بإطباق المستشرقين على ظلم الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) باجتهادهم أو استنادهم لأحاديث الكذب والافتراء المنتشرة في كتب التراث الإسلامي عند أكثر المذاهب الإسلامية المشهورة، لتشترك في تشويه صورته عن عمد وإصرار".

وأوضح أنَّ "من هنا تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على أقوال المستشرقين عبر تحديد وجيز وأسلوب جديد من دون التعرض إلى التحقيق الروائي الذي أشبعته الكثير من الدراسات السابقة".

وبين، أنَّ "البحث يطرح تساؤلًا عن خصائص رمزية الإمام الحسن (عليه السلام) التي تكشف انحراف المستشرقين، والجواب على ذلك يقوم على فرضية أن إثبات الصغرى يستلزم إثبات الكبرى، أي أن إثبات عصمة الإمام ( عليه السلام) بالأحاديث المشهورة يستلزم بالضرورة حسن سيرة الإمام وعظمة شخصيته".

وأشار الحبوبي إلى أنَّ، "البحث يهدف من خلال المنهج الوصفي التحليلي لسيرة الإمام الحسن (عليه السلام) إلى التزام مسار ثابت في تقويم أقوال المستشرقين أولًا، والتوجه بعدها إلى الخصائص الرمزية".

واستعرض عددا من نتائج الدراسة منها إعطاء البحث رؤيته الخاصة حول مصطلح الرمزية، وسماتها، وضرورة تمييز آراء المستشرقين بين ما ينقلونه عن أصحاب السير وما يسطرونه بخيالهم، مبينا أنَّ، "توصيات الدراسة أكدت توحيد اتجاه المؤسسات العلمية والثقافية لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في إبراز رمزيته (عليه السلام) من خلال التركيز على المتفق من الأخبار، وتفويت الفرصة على من يتخذ من أخبار الآحاد ضالته في نشر سموم الطعن، والتوهين، وتجفيف أقلام المستشرقين، إلا من مداد الحق".

