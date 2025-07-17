تحقيق نسب إنجاز متقدمة في سرداب الإمام الحسين (ع) ضمن صحن العقيلة زينب (ع) + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــتواصل الكوادر الهندسية في قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، أعمالها بوتيرة متصاعدة ضمن مشروع الفضاءات العبادية لصحن العقيلة زينب (عليها السلام)، محققة نسب إنجاز عالية في سرداب الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي يعد واحدا من أبرز المرافق الخدمية في المشروع.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في تصريح لـ(الموقع الرسمي)، إنه "وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في الأعمال داخل سرداب الإمام الحسين (عليه السلام) الواقع ضمن صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، والذي يعد من أهم الفضاءات العبادية المخصصة لخدمة الزائرين”، مبينا "حققنا نسب انجاز عالية جدا".

وأوضح أن "السرداب يمتد على مساحة تقدر بـ(6000) م2، ويقع على عمق (15) م تحت سطح الأرض، وقد تم تصميمه وفق معايير هندسية متقدمة تراعي الانسيابية، والتهوية، وأنظمة الإنارة الذكية، فضلا عن توفير مساحات مريحة للصلاة والزيارة، ومرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجات الزائرين".

ويمثل مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) واحدا من سلسلة مشاريع عمرانية كبرى تنفذها العتبة الحسينية المقدسة لتوسعة الصحن الحسيني الشريف، وتوفير مساحات إضافية للزائرين، خاصة في الزيارات المليونية، مع الحرص على الدمج المتناغم بين العراقة المعمارية والاحتياجات العصرية للزائرين.