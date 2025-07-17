العتبة العلويّة المقدّسة تستقبل وفدًاً نسويًا من العتبة الحسينية المقدسة + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبلت العتبة العلويّة المقدسة وفدًا نسويًا من العتبة الحسينية يمثل عددًا من مؤسساتها في مختلف المحافظات،لتقديم التعزية لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى فاجعة كربلاء.

تنسيق وتعاون بين العتبات المقدّسة

وفي هذا السياق صرّحت مسؤولة قسم الشؤون النسوية في العتبة العلويّة الخادمة رملة الخزاعي، للمركز الخبري قائلةً :

" في إطار التعاون والتنسيق المستمرّ مع العتبات المقدّسة ، استقبلنا وفدًا نسويًا من مجموعة مؤسّسات العتبة الحسينية، إذ كان الهدف من هذه الزيارة هو تقديم التعزية لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقد حرصنا على توفير الدعم اللوجستي الكامل وتنظيم مجلس العزاء بما يليق بجلال المناسبة.

برنامج منوَّع وفعّال



وأضافت : " تضمّن برنامج الوفد إقامة مجلس عزاء حسيني في صحن أمير المؤمنين (عليه السلام) ،إلى جانب تقديم عرض مسرحي رمزي ضمن الفعالية جسد واقعة الطف ،واختتُم البرنامج بمسيرة جماعية للزائرات لزيارة الضريح الشريف ،وسط أجواء روحانية تعبر عن عمق الولاء والانتماء لخط أهل البيت (عليهم السلام) ".

رسالة نسوية متجدّدة في إحياء الشعائر

وقد عكست هذه الزيارة التفاعل النشط للأقسام النسوية في العتبات المقدّسة ، وسعيها المستمرّ لتجديد أساليب إحياء الشعائر ، في إطار الحفاظ على النهج الرسالي ،وتفعيل دور المرأة في نشر الثقافة الحسينية