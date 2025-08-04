تم الكشف عن شعار وملصق الدورة الثانية من الحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" / من محاور الحدث وقوالبه إلى لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة من دول متعدد

وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - أبنا: أقيم مساء اليوم الأحد 5 مرداد (الموافق 4 أغسطس) في قاعة اجتماعات وكالة "ابنا" الإخبارية بمدينة قم، حفل الكشف عن شعار وملصق الدورة الثانية من الحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)"، بحضور الأستاذ البارز في مجال الغرافيك مسعود نجابتي، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

دور الفن والإعلام في فهم ونقل رسالة الأربعين

أكد الأستاذ مسعود نجابتي في كلمته أهمية إقامة هذا الحدث الإعلامي، مشيراً إلى أنه لطالما كان هناك فراغ في مجال الإنتاجات الإعلامية المرتبطة بالأربعين، وأن تنظيم هذا الحدث من قبل جهة إعلامية سيسهم في حل إشكالية نشر الأعمال الفنية والإعلامية المتعلقة بالأربعين.

وقال إن معرفته بمراسم زيارة الأربعين تعود لجهود الإعلاميين الذين وثّقوا هذه المسيرة المباركة، وأشار إلى تجربته الشخصية في أول زيارة له برفقة قافلة من أهل الفن والإعلام، حيث كتب عبارة "يا حسين (ع)" على قطعة قماش أصبحت شعاراً لقافلتهم.

حدث لنشر نمط الحياة الحسينية عبر الإعلام

بدوره، قال حسن صدرايي عارف، مدير وكالة أنباء ابنا، إن الوكالة التي تبث بـ27 لغة، تركز في تغطيتها على أخبار أتباع أهل البيت (ع) في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن الوكالة تعمل بشكل خاص على دعم الفعاليات الدينية والثقافية والإعلامية الدولية، وأن النسخة الأولى من الحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين" استقطبت 800 عمل من 7 دول.

وأوضح أن هدف هذا الحدث هو دعم وتعزيز الإنتاجات الإعلامية والفنية ذات الصلة بالأربعين، مع التركيز على الطابع الدولي للأربعين، وما يمثله من لقاء بين الجنسيات والثقافات والأديان المختلفة.







من الصور الاحترافية وصور الهواتف المحمولة إلى التقارير المصورة والفيديوهات القصيرة (Vlogs)

أشار أصغري، أمين عام الحدث، إلى أن الدورة الثانية ستضم أعمالاً متعددة في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وأنها ستستقبل الأعمال سواء كانت احترافية أو ملتقطة بالهاتف المحمول، لتشجيع المشاركات الشعبية.

وفي قسم الفيديو، ستُقبل الأعمال في صيغ مختلفة تشمل التقارير المصورة، الأفلام الوثائقية، والفيديوهات القصيرة (ولاگ)، مع التركيز على الإبداع والابتكار الإعلامي.

الذكاء الاصطناعي: أداة جديدة في نقل رواية الأربعين

وأضاف أن الحدث سيتضمن قسماً خاصاً للأعمال المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور والصوتيات والفيديوهات التي تتناول موضوع الأربعين.

كما كشف عن قسم دولي خاص تحت عنوان "عالم واحد في حضن الحسين (ع)"، يتم فيه تسليط الضوء على حضور الزوار من مختلف الجنسيات في مسيرة الأربعين، بما يشمل توثيق الأعلام والجنسيات المختلفة المشاركة في هذا الحدث العالمي.

لجنة تحكيم دولية

تم تعيين الأستاذ محمد أخلاقي، المصور المعروف من قم، كرئيس للجنة التحكيم، والتي تضم أعضاء من العراق، البحرين، وتركيا، ومن أبرزهم المصور العراقي الدولي سامر الحسيني، والمصور البحريني ناهي علي. كما يشارك في تحكيم قسم الذكاء الاصطناعي المهندس زند، أحد الخبراء البارزين في هذا المجال.

شعر ولقطات ختامية

تضمّن الحفل فقرة شعرية للشاعر أميرحسين آكار، إضافة إلى عرض عدد من المقاطع المصورة عن مسيرة الأربعين، وفي الختام تم الكشف رسميًا عن شعار وملصق الحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" بحضور شخصيات إعلامية وثقافية من محافظة قم.