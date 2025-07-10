https://ar.abna24.com/xjwKV10 يوليو 2025 - 12:52 رمز الخبر 1706469 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / اليمن تقطع طريق تأمين إسرائيل 10 يوليو 2025 - 12:52 رمز الخبر: 1706469 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اليمن تقطع طريق تأمين إسرائيل. سمات اليمن إسرائيل اخبار ذات صله كاريكاتير / المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة كاريكاتير / "هل الشَرْع اعتنق اليهودية؟" أو "هل الشريعة تهوّدت؟" كاريكاتير / حكومة نتنياهو المتطرفة تفرط بجنود الاحتلال في غزة كاريكاتير / أمريكا تسعى لفتنة جديدة في لبنان من خلال الجولاني كاريكاتير / الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران كاريكاتير / الجولاني في خدمة الاهداف الأمريكية كاريكاتير / نتنياهو يجر ترامب للحرب مع إيران كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية كاريكاتير / صاروخ إيراني يتجاوز جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية كاريكاتير / أحمد الشرع الصهيوني السيد الحوثي: "22 مليار دولار قدمتها أمريكا في العدوان على غزة من التريليونات العربية" كاريكاتير / "عواقب العدوان على إيران"
تعليقك