  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة

10 يوليو 2025 - 12:46
رمز الخبر: 1706462
كاريكاتير / المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha