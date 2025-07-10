https://ar.abna24.com/xjwKM10 يوليو 2025 - 12:46 رمز الخبر 1706462 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة 10 يوليو 2025 - 12:46 رمز الخبر: 1706462 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المساعدات الانسانية فخ لقتل أطفال غزة. سمات المساعدات الإنسانية الاطفال غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / مصائد الموت للكيان المؤقت في طوابير الحياة كاريكاتير / اليمن تقطع طريق تأمين إسرائيل كاريكاتير / "هل الشَرْع اعتنق اليهودية؟" أو "هل الشريعة تهوّدت؟" كاريكاتير / الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران كاريكاتير / أمريكا تسعى لفتنة جديدة في لبنان من خلال الجولاني كاريكاتير / نتنياهو يجر ترامب للحرب مع إيران مفاوضات غزة: كيان الاحتلال يطلب احتلال 40% من القطاع وحماس ترفض كاريكاتير / صاروخ إيراني يتجاوز جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية كاريكاتير / حكومة نتنياهو المتطرفة تفرط بجنود الاحتلال في غزة كاريكاتير / الجولاني في خدمة الاهداف الأمريكية كاريكاتير / "عواقب العدوان على إيران" كاريكاتير / وقف اطلاق النار في سوريا بواسطة أمريكية كاريكاتير / «إيران تدمر الكيان»
