مجمع أم البنين يقدم خدمات صحية لأكثر من 100 ألف زائر من زوار الأربعين على طريق النجف - كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم مجمع أم البنين (عليها السلام) بجامعة العميد خدماته الصحية لأكثر من 100 ألف زائر خلال الفترة من 10 إلى 17 صفر، وذلك ضمن خطته الخاصة بزيارة الأربعين على طريق النجف - كربلاء.

وقال الدكتور جاسم السلطاني، رئيس المراكز الطبية في المجمع: "قدّم مجمع أم البنين (عليها السلام) خدماته الصحية لأكثر من 100 ألف زائر منذ إطلاق خطته الخاصة بزيارة الأربعين في 10 صفر وحتى 17 صفر من الشهر نفسه، وذلك عبر المراكز الطبية المنتشرة في أرجاء المجمع".



وأضاف أن "المجمع بدأ بتقديم خدماته الصحية منذ الأيام الأولى لوصول الزوار، وشهدت الوحدات الطبية زيادة ملحوظة في عدد المرضى مع ازدياد أعداد الزوار. وقدّم الطاقم الطبي الرعاية الصحية والعلاجات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة الحالات المختلفة التي استدعت تدخلاً طبياً، وذلك ضمن خطة تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات على مدار الساعة".

ويُقدّم مجمع أم البنين (عليها السلام) باقة متكاملة من الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تشمل الطعام والإقامة والراحة والرعاية الصحية، وذلك في إطار جهود جامعة العميد لخدمة الزوار.