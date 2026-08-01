القوات المسلحة الايرانية تستعد لخطة واسعة للرد على أي حماقة لأمريكا والكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكّد مسؤول أمني إيراني رفيع، السبت، أنّ إيران مستعدة لتنفيذ خطط معدّة مسبقاً لاستهداف البنى التحتية الحيوية للاحتلال الإسرائيلي وبتى تحتية أميركية للطاقة في المنطقة، وذلك على ضوء تداول وسائل إعلام أميركية أنباءً عن استعداد الولايات المتحدة و"إسرائيل" لضرب منشآت طاقة في إيران.

مسؤول أمني إيران: إيران أعدت خطة واسعة للرد على أي حماقة أميركية

وقال المسؤول الإيراني، لوكالة "تسنيم"، إنّ طهران أعدّت "خطة واسعة للردّ على أيّ حماقة محتملة من قبل الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنّ "ما يتداوله الإعلام الأميركي بشأن هجمات أميركية إسرائيلية محتملة على

بنى تحتية إيرانية نعدّه حماقة".

وإذ كشف المسؤول أنّ إيران أعدّت خطة واسعة للردّ تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي والبنى التحتية للطاقة الأميركية في المنطقة، فإنه أكّد أنّ طهران مستعدة لتنفيذها.

"فارس" تنشر مجموعة من الأهداف المحتملة للردّ على أيّ عدوان على منشآت إيران للطاقة

بدورها، نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مجموعة من الأهداف قالت إنها تقع ضمن مرمى الصواريخ الإيرانية إذا تعرّضت محطات الطاقة الإيرانية للاستهداف.

ومن بين الأهداف، بحسب "فارس"، حقول ومحطات نفط وغاز تديرها الولايات المتحدة في المنطقة، وحقلا "ليفياتان" و"تامار" للغاز في كيان الاحتلال.

إعلام أميركي: واشنطن و"إسرائيل" تستعدّان لضرب منشآت طاقة في إيران

وكانت وسائل إعلام أميركية تداولت أخباراً تفيد بأنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدّان لاستهداف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران.

ونقلت وكالة "سي بي أس نيوز" عن مصادر قولهم إنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدّان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران".

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أنّ الرئيس دونالد ترامب "يدرس بجدّية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة"، لكنه لفت إلى أنّ "الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ الهجمات".

كذلك، صرّح مسؤولون أميركيون لشبكة "سي أن أن" بأنّ "نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد"، مع الإشارة إلى وجود "إمكانية لإلغاء الضربات".

.....................

انتهى / 323