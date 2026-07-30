الحرس الثوري: استهدافنا لقاعدة "علي السالم" خلف تدمير واسع للجيش الأمريکي

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) - ابنا - صدر الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية بياناً یؤکد فيه علی الأضرار الفادحة التي حملّها علی قاعدة "علي السالم" الجوية الأمريكية في الکويت وتم تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة من خلالها.

فيما یلي نص البیان:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

أيها الشعب الإيراني الشريف والأبيّ، لقد واصلتم على مدى مئة وخمسين ليلة متتالية تجمعاتكم في أرجاء إيران الإسلامية دون انقطاع، مطالبين بالقصاص لدماء الإمام الشهيد وطرد المعتدين الأمريكيين من المنطقة. وإلى جانبكم، يواصل أبناؤكم في القوات الجوفضائية والقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خوض المعركة ضد العدو الغازي في الميدان بكل قوة وشجاعة.

في صباح هذا اليوم، وفي إطار "عملية نصر-2" ومساعي معاقبة المعتدي، أسفر هجوم استهدف قاعدة "علي السالم" الجوية الأمريكية عن تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة ومستودع لوقود الطائرات والمروحيات العسكرية، وذلك جراء اندلاع النيران فيها.

ليعلم الشعب المسلم في الكويت أن عقاب المعتدي سيستمر حتى يتم وضع حد لنهب الثروات والموارد الوطنية للمسلمين، وطرد المحتلين والناهبين الأمريكيين من المنطقة.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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انتهی/