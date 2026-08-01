تقرير مصور/ موكب حسيني يحيي الشعائر أكثر من 8 عقود وينفق (70) مليون دينار عراقي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ منطقة "الصرايف" في بغداد هي تجمعات سكنية قديمة قامت على شكل أكواخ من القصب والبردي، واشتهرت بكونها مأوى للفقراء والمهاجرين من الفلاحين القادمين من الجنوب، وظهرت هذه التجمعات بشكل واسع في العهد الملكي حول السدود والأطراف، وشكلت النواة الأولى لبعض الأحياء العشوائية والمدينة التي عُرفت لاحقاً بمدينة "الثورة"، وبعدها مدينة "الصدر"، وتركزت في الرصافة خلف السدة الترابية الممتدة من معسكر الرشيد حتى الشيخ عمر، وعانت من ظروف معيشية صعبة للغاية وانعدام الخدمات الأساسية، وتعرضت مراراً لحرائق ضخمة أتت على أكواخها المصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، وفي عهد حكومة عبد الكريم قاسم وزعت لهم قطع اراضي سكنية وانشأت المدن ومنها "مدينة الثورة" شرق بغداد، من هذه "الصرايف" انطلق موكب "قمر بني هاشم" قبل (86) عاما ليحيي الشعائر ويقدم الخدمة رغم العوز والجوع حتى وصل الى انفاق (70) مليون دينار على زوار الاربعينية.