الكويت تتضامن مع السعودية في عدوانها الغاشم على العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أدانت وزارة الخارجية الكويتية، استهداف السعودية بطائرات مسيرة قالت إنها من "من العراق"، لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، معربة عن تضامنها الكامل مع الرياض ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، إنه "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرّض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات من العراق.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، فيما قالت إن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية .

وكانت السعودية مع أمريكا قامتا بالعدوان العسكري الغاشم عندما قصفت طائرات حربية تابعة لهما مواقع للحشد الشعبي في العراق أسفر الهجوم الارهابي عن اسشهاد وجررح عدد من قوات الحشد .

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت في وقت سابق عن انها لا مسؤولية لها في ما جرى من هجوم بالطائرات المسيرة على السعودية .

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