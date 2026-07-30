نتنياهو يؤكد لترامب ان جيش الاحتلال الصهيوني لن ينسحب من سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في سوريا .

أفاد بذلك موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، وذكر أن نتنياهو أبلغ ترامب بذلك خلال اجتماعهما في واشنطن.

والتقى ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وأشار المكتب الصحفي للبيت الأبيض لاحقا إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا.

وجاء في خبر الموقع: "أبلغ نتنياهو ترامب أن إسرائيل ستحافظ على وجودها في المنطقة العازلة في جنوب سوريا".

وأفاد موقع أكسيوس، في وقت سابق، بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية جرت قبل نحو أسبوعين، بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد.

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