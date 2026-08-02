توافد كبير للزائرين العراقيين والأجانب مع بدء ذروة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، محافظة تشهد توافدًا كبيرًا للزائرين العراقيين والأجانب مع بدء ذروة الزيارة، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، ثائر الطائي، إن "دخول الزائرين جاء عبر اربعة محاور، وهي محور بغداد وبابل والنجف وعرعر".

وأضاف أن "الخطة التي أعدتها قيادتا عمليات كربلاء والشرطة، والمسنودة بقوات أمنية من عدد من المحافظات، تسير بمستوى عالٍ من المسؤولية، وأسهمت في تأمين دخول وخروج الزائرين بانسيابية"، مؤكدًا أنه "لم يتم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن".

وأشار الطائي إلى أن "عشرات المواكب الأجنبية والزائرين من مختلف الجنسيات وصلوا إلى كربلاء للمشاركة في الزيارة وتقديم الخدمات، بما يعكس البعد الإنساني والحضاري للقضية الحسينية ورسائلها الداعية إلى التعايش والتسامح".

وأوضح أن "هذه المشاركة تؤكد أن العراق يرحب بجميع الزائرين من مختلف الدول والطوائف، وأن أبواب كربلاء مفتوحة أمام قاصدي مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) لإحياء مراسم الزيارة".

وتشهد محافظة كربلاء سنويًا توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء مراسم الزيارات المليونية، وتنفذ السلطات الأمنية والخدمية خططًا استثنائية لتأمين حركة الزائرين وتنظيم دخولهم عبر المحاور الرئيسة، مع إشراك قطعات أمنية إضافية ودوائر خدمية وصحية لضمان انسيابية الزيارة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

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