رئيس خلية الأمن العراقي يعلن عن عدد الوافدين للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الجمعة، أن أعداد الزائرين الوافدين إلى العراق عبر مختلف المنافذ لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تجاوزت ثلاثة ملايين و435 ألف زائر.

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "عدد الزائرين الوافدين منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس الخميس بلغ 3 ملايين و435 ألفاً و492 زائراً".

وأضاف أن "الزائرين قدموا من 172 جنسية مختلفة للمشاركة في إحياء مراسيم الزيارة الأربعينية".

وأكد أن "الزيارة تسير بانسيابية عالية وانضباط كبير"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية والمواكب الحسينية تعمل بجهود كبيرة من أجل تأمين الخدمات وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين".

ولفت إلى أن "الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة مستمرة لضمان انسيابية حركة الزائرين".