تقرير مصور/ عودة زائري الإمام الحسين(ع) بعد أداء الزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تشهد خطة التفويج العكسي لزيارة الأربعين هذا العام انسيابية عالية، في ظل تنظيم ميداني وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتأمين عودة الزائرين إلى محافظاتهم. وتسهم الإجراءات المتخذة في تحقيق انسيابية حركة الزائرين وتقليل الزخم على محاور العودة، من خلال إدارة حركة السير وتنظيم عمليات النقل وتوزيع الجهود الميدانية بما يضمن انسياباً منتظماً للحركة. وتواصل الجهات الأمنية والخدمية تنفيذ خططها الخاصة بمرحلة التفويج العكسي، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان سلامة الزائرين والحفاظ على انسيابية الطرق الرئيسة.