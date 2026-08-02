  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

أكثر من 4 ملايين زائر دخلوا العراق منذ مطلع محرم

2 أغسطس 2026 - 09:07
رمز الخبر: 1847686
أكثر من 4 ملايين زائر دخلوا العراق منذ مطلع محرم

قال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، إن "عدد الزائرين بلغ أربعة ملايين وسبعة آلاف ومئتين وسبعة وخمسين زائراً منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من أربعة ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، إن "عدد الزائرين بلغ أربعة ملايين وسبعة آلاف ومئتين وسبعة وخمسين زائراً منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس".

وتابع، أن "الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتأمين حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة خلال مراسيم الزيارة الأربعينية".

.....................

انتهى / 323 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha