مسجد كمال مولى يستأنف صلاة الجمعة بعد قرار المحكمة العليا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدى المسلمون صلاة الجمعة في موقع قرب مجمع كمال مولا-بوجشالا في مقاطعة دار بولاية ماديا براديش، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة العليا في اليوم السابق.

وقد اختار قادة المجتمع المسلم الموقع، الواقع في القطعة رقم 612 قرب بوجشالا، لإقامة الصلاة خلال اجتماع مع إدارة المقاطعة.

وشهد الموقع، الذي يحمل الرقم 612، إقبالاً كبيراً من المصلين، حيث أدوا صلاة الجمعة لأول مرة منذ أن قضت محكمة ماديا براديش العليا في مايو/أيار بأن مجمع مسجد كمال مولا-بوجشالا هو معبد مخصص للإلهة ساراسواتي.

وأكد مسؤولون أن الإدارة اتخذت الترتيبات اللازمة لإقامة الصلاة.

وفي وقت سابق، صرح راجيف رانجان مينا، محافظ دار، للصحفيين بأنه يجري اتخاذ جميع الترتيبات الإدارية اللازمة لإقامة الصلاة.

وكانت المحكمة العليا قد سمحت يوم الخميس للمسلمين بأداء صلاة الجمعة في حرم ضريح مجاور لمجمع بوجشالا الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر. كما أمرت المحكمة حكومة ولاية ماديا براديش بضمان السماح للمسلمين بأداء صلاة الجمعة في الموقع بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر.

وفي حين قضت المحكمة العليا بأن الموقع الأثري كان معبدًا مخصصًا للإلهة ساراسواتي، ألغت أيضًا قرارًا صادرًا عن هيئة المسح الأثري للهند قبل عقود، كان يسمح للمسلمين بأداء صلاة الجمعة في المجمع.

وكان قرار هيئة المسح الأثري الصادر في أبريل/نيسان 2003 قد قيّد أيضًا حق الهندوس في ممارسة شعائرهم الدينية داخل مجمع بهوجشالا.

وفي قرارٍ مؤلف من 242 صفحة، قضت هيئة المحكمة المكونة من القاضيين فيجاي كومار شوكلا وألوك أواستي بأن الطابع الديني للمعلم الأثري الذي يعود إلى القرن الحادي عشر قد تم إثباته استنادًا إلى أدلة علمية، مع توضيح أنه يجوز للمسلمين التقدم بطلب إلى حكومة ولاية ماديا براديش للحصول على أرض منفصلة في المنطقة لبناء مسجد.